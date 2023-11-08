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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمرة الثانية.. رقابة بورسعيد التجارية تضبط كميات كبيرة من ملح الطعام بدون بيانات

للمرة الثانية خلال
للمرة الثانية خلال شهر رقابة بورسعيد التجارية تضبط ملح

نجح موظفي الرقابة التجارية بمديرية التموين فى محافظة بورسعيد فى أقل من شهر من ضبط كميات كبيرة من ملح الطعام بدون فواتير أو بيانات.

جاء ذلك بعد أن وجه محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد بإستمرار شن الحملات التموينية بصورة مكثفة على الأسواق و السوبر ماركت والمطاعم والمخابز خلال الساعات الماضية  للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.

وأسفرت الحملة المشتركة بين الرقابة و مباحث تموين بورسعيد من ضبط كمية تقدر ب  2.5 طن  من ملح الطعام مجهول المصدر بدون مستندات أو فواتير تدل على نشأته مما يتسبب فى أضرار جسيمة على صحة المواطنين بأحد المصانع المجهولة بدائرة الجنوب.

 

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وأكد مدير تموين بورسعيد أن الضبط جاء لمخالفة القرار 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

 تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

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