بورسعيد تواصل تطبيق مبادرة المنافذ المتحركة لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة| صور

واصلت الأجهزة التنفيذية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين واستمرار تواجد منافذ السيارات المتحركة، التي أقامتها محافظة بورسعيد أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد؛ للتيسير على المواطنين، وفتح منافذ متعددة لشراء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وبيع عدد من السلع الغذائية (الأرز وزيت الطعام)؛ لتلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد إقبال المواطنين على شراء سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة تصل لـ 30% .

بعدد من مناطق بورسعيد منافذ متحركة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة IMG-20231108-WA0003 IMG-20231108-WA0006 IMG-20231108-WA0005 IMG-20231108-WA0007 IMG-20231108-WA0002 IMG-20231108-WA0004 IMG-20231108-WA0008 IMG-20231108-WA0009

يأتي ذلك، في إطار جهود محافظة بورسعيد لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة، ليكون سعر عبوة الأرز 10 كيلو بـ 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت الكيلو بـ 45 جنيها، وسعر الأرز الكيلو بـ 21 جنيها، وعرض السلع بنفس الأسعار في المنافذ المتحركة بالأحياء كافة؛ للوصول إلى المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.