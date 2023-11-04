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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال زيارته لهم.. محافظ بورسعيد لمصابي خان يونس: الرئيس بعتني ليكم|شاهد

خلال زيارتهم بمستشفي
خلال زيارتهم بمستشفي الرمد محافظ بورسعيد لمصابي خان يونس

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، لمصابي خان يونس أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى الرمد بمحافظة بورسعيد، :"الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسلني خصيصا لكم للاطمئنان على حالتكم الصحية وتلبية كافة احتياجاتهم".

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال متابعته الحالة الصحية لمصابي قطاع غزة أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفى: "نورتونا وشرفتونا.. الرئيس أرسلني مخصوص ليكم".

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وحرص محافظ بورسعيد، على الاطمئنان على صحة مصابي غزة وتقديم الخدمة الطبية والصحية لهم على أعلى مستوى، موجها الأطقم الطبية بمستشفى الرمد ، بتوفير كامل الدعم الصحي للجرحى والمرضى من أشقاءنا الفلسطنيين لحين تماثلهم الشفاء.

وشدد محافظ بورسعيد، على أن يجرى تقديم ما يلزمهم من خدمات، وأن يُكلف بالأمر فرق على أعلى مستوى، وأن يجرى عمل الفحوصات والاشاعات والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات، بالشكل الذي يضمن سرعة الشفاء.

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