قبل بيعة بالأسواق.. إحباط بيع 5 طن ملح مجهول المصدر ببورسعيد

وجه محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد باستمرار شن الحملات التموينية بصورة مكثفة على الأسواق و السوبر ماركت والمطاعم والمخابز خلال الساعات الماضية للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.

وتمكنت حملة لرقابة بورسعيد التجارية من ضبط كمية تقدر ب 5 طن من ملح الطعام مجهول المصدر بدون مستندات أو فواتير تدل على نشأته مما يتسبب فى أضرار جسيمة على صحة المواطنين



وشدد وكيل وزارة التموين فى بورسعيد على ضرورة تحرى المواطنين قبل شراء ملح الطعام أن يتأكدوا من نقائه وإضافة اليود

كما يتأكدوا من أنه خال من الشوائب 40% صوديوم، 60% كلوريد، ومعالج باليود مخالفة للقرار 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.



تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .