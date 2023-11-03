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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رقابة بورسعيد التجارية تضبط كميات من مشروبات الطاقة بدون فواتير تدل على مصدرها

متُسببه بالموت المفاجئ
متُسببه بالموت المفاجئ ..رقابة بورسعيد التجارية تضبط كميات

شنت الأجهزة الرقابية بإدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة بورسعيد بقيادة محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حملة  بالتنسيق والإشتراك مع شرطة مباحث التموين لضبط ومراقبة  مشروبات الطاقة التي طُرِحت بكثرة في الأسواق، وزادت نسبة الإقبال عليها، خاصة بين الرجال، والرياضيون .

وأسفرت حملة رقابة بورسعيد التجارية عن ضبط كمية تقدر ب 200 زجاجة مشروب طاقة بدون فواتير دالة علي صحة مصدرها مخالفة و للقرار 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

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وأكد مدير تموين بورسعيد ان معظم الشركات لا تدرج نسب المكونات الحقيقية للمشروب على العبوة مثل نسبة الكافيين، إذ إنّ تلك المشروبات تحتوي على نسب عالية تفوق احتياجات الجسم اليومية، ما يشكل خطراً على صحة الإنسان، للأضرار البالغة التي تحدثها مشروبات الطاقة مثل: – زيادة نوبات الغضب والهياج العصبي– قرحة المعدة اضطرابات حركة عضلة القلب، فالخفقان الشديد قد يسبب الموت المفاجئ.

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متُسببه بالموت المفاجئ ..رقابة بورسعيد التجارية تضبط كميات من مشروبات الطاقة بدون فواتير تدل على صحة مصدرها

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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