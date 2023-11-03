بمساحة 400 متر.. إزالة 3 تعديات على أملاك الدولةفي بور سعيدI صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة.
هذا وشنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملة لليوم الثالث ، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب.
وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي جنوب بورسعيد لمباني على أراضي زراعية على مساحة400 م، شملت 2 حالة في جمعية النصر على مساحة 300 م وحالة في جمعية الاتحاد على مساحة 100 م وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.