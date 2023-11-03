بمساحة 400 متر.. إزالة 3 تعديات على أملاك الدولةفي بور سعيدI صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة.

بمساحة 400 م جنوب بورسعيدازالة 3 تعديات على أملاك الدولة WhatsApp Image 2023-11-02 at 5.03.31 PM WhatsApp Image 2023-11-02 at 5.03.33 PM WhatsApp Image 2023-11-02 at 5.03.34 PM WhatsApp Image 2023-11-02 at 5.03.35 PM WhatsApp Image 2023-11-02 at 5.03.36 PM WhatsApp Image 2023-11-02 at 5.03.37 PM WhatsApp Image 2023-11-02 at 5.03.38 PM WhatsApp Image 2023-11-02 at 5.03.39 PM

هذا وشنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملة لليوم الثالث ، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي جنوب بورسعيد لمباني على أراضي زراعية على مساحة400 م، شملت 2 حالة في جمعية النصر على مساحة 300 م وحالة في جمعية الاتحاد على مساحة 100 م وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.