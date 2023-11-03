محافظ بورسعيد يشدد على ترشيد استهلاك الوقود بالمعدات والآلات الحكومية بنسبة 50%

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، مع رؤساء الاحياء و رئيس مدينة بورفؤاد، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات بالأحياء، لمناقشة تفعيل قرارات مجلس الوزراء

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، بعدم اضاءة الأعمدة الكهربائية نهارا في شوارع المحافظة، موجها بالمرور الدوري للتأكد من التزام الاحياء بعدم اضاءة الاعمدة الكهربائية نهارا.

كما وجه محافظ بورسعيد، بترشيد استهلاك الوقود بالنسبة للمعدات و الالات المستخدمة في الاحياء بنسبة 50%، ويعمل بهذا القرار بداية من اليوم.

وشدد محافظ بورسعيد على إطفاء جميع إضاءات المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية