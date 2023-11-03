عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على ترشيد استهلاك الوقود بالمعدات والآلات الحكومية بنسبة 50%

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على ترشيد استهلاك الوقود بالمعدات والألات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعا،  مع رؤساء الاحياء و رئيس مدينة بورفؤاد، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات بالأحياء، لمناقشة تفعيل قرارات مجلس الوزراء 

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد،  بعدم اضاءة الأعمدة الكهربائية نهارا في شوارع المحافظة،  موجها بالمرور الدوري للتأكد من التزام الاحياء بعدم اضاءة الاعمدة الكهربائية نهارا.

مجمع الصناعات المغذية | محافظ بورسعيد يزف نبأ سارا لأبناء المدينة الباسلة

بدء أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن طريق بورسعيد المنزلة

كما وجه محافظ بورسعيد،  بترشيد استهلاك الوقود بالنسبة للمعدات و الالات المستخدمة في الاحياء بنسبة 50%،  ويعمل بهذا القرار بداية من اليوم. 

وشدد محافظ بورسعيد على  إطفاء جميع إضاءات  المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية

بورسعيد استهلاك الوقود أعمدة الكهرباء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المصالح الحكومية مواعيد العمل الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور غير متوقّع من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام زد

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

اِعرف مين المقصود | الزمالك يدرس قرارًا صادمًا بعد الخسارة من زد

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

موضوعات متعلقة

مجمع الصناعات المغذية | محافظ بورسعيد يزف نبأ سارا لأبناء المدينة الباسلة

بدء أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن طريق بورسعيد المنزلة

فى المرتبة 301-400 عالميا.. جامعة بورسعيد ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية 2023

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة سهل الحسينية

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة

مياه القناة: افتتاح 6 محطات جديدة بالقنطرة شرق قريباً

مياه القناة: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الشبكات

ترشيحاتنا

عقدة صن داونز.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي

ذكر لتفريج الهم وتيسير الأمور.. أدركه بـ 5 كلمات قبل الشروق

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

إصابة مارك زوكربيرج بـ الرباط الصليبي.. صور

لو رخصتك ضاعت.. خطوات سريعة لاستخراج بدل فاقد أونلاين

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الكاتب الملكي جحوتي يكشف سرًا من أسرار الفراعنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

بجسم ممشوق بعد الولادة.. دينا داش تثير الجدل فى حفل خطوبة شقيقها

خد بالك.. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله| تفاصيل كاملة

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

فيديو

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

هدد أمريكا ووصف إسرائيل بالغباء.. أبرز تصريحات حسن نصر الله

البنزين من بينها.. قرارات حكومية مهمة في شهر نوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ