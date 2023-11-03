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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن طريق بورسعيد المنزلة

بدء أعمال تركيب محدد
بدء أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الامن طريق بورس

أعلن  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إنه في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق ببورسعيد،  وضمن أعمال تطوير طريق بوسعيد المنزلة،  فإن الأجهزة التنفيذية بدأت فعليا في أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الامن طريق بورسعيد المنزلة من مدخل المحور.

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وأكد محافظ بورسعيد أن تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الامن طريق بورسعيد المطرية يأتي لمنع سير عربات النقل الثقيل والحد من الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين
ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت.

بدء أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الامن طريق بورسعيد المنزلة

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جدير بالذكر،أنه جرى العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كم وعرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ( منطقة تعمير بورسعيد)  ، لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق .

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