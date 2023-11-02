عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى المرتبة 301-400 عالميا.. جامعة بورسعيد ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية 2023

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد

ظهرت نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، وشملت ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم.

يشمل هذا التصنيف خمسة تخصصات علمية أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.  

وظهرت جامعة بورسعيد في تخصص العلوم الصيدلانية في المرتبة 301-400 على مستوى الجامعات العالمية، ويأتي ذلك في سلسلة إنجازات الجامعة المتتالية في التصنيف الدولي.

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم أن ظهور جامعة بورسعيد لأول مرة ضمن هذا التصنيف الذي يعد من أهم التصنيفات العالمية هو إنجاز للجامعة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الجامعة نحو الاهتمام بالبحث العلمي ضمن أولوياتها، بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل بناء جيل قادر على التنمية في جميع المجالات.

وأوضحت الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بالبحث العلمي والنشر الدولي، وتوفر جميع سبل الدعم للباحثين في إطار خطط بحثية تستهدف تدريب شباب الباحثين والنهوض بإمكاناتهم، بالإضافة إلى تحفيز الباحثين للنشر في المجلات الدولية ذات السمعة العالمية المرموقة.

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة سهل الحسينية

يذكر أن تصنيف شنغهاي يضم كبرى مؤسسات التعليم العالي مُصنفة وفقاً لصيغة محددة تعتمد على عدة معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم، حيث يعتمد بالأساس على خمسة معايير رئيسية، وهي الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وكذلك عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

بورسعيد التصنيف الدولي البحث العلمي والنشر الدولي العلوم الصيدلانية العلوم الهندسية العلوم الاجتماعية العلوم الطبيعية جامعات العالم جامعة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

موضوعات متعلقة

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة سهل الحسينية

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة

مياه القناة: افتتاح 6 محطات جديدة بالقنطرة شرق قريباً

مياه القناة: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الشبكات

محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة المختصة باصطحاب مواطن وحل مشكلته

محافظ بورسعيد: نولي أهمية خاصة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من ذوي الهمم

الغضبان: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير جنوب بورسعيد

ترشيحاتنا

ألمانيا تحظر أنشطة المقاومة الفلسطينية في برلين

إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على جيش الاحتلال في المنارة الحدودية

دعاء سورة البقرة .. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك

أول تعليق من روسيا على فشل الولايات المتحدة في اختبار صاروخ باليستي

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مونديال الأندية.. تفاصيل

وزير العدل يصدق على قرارات عاجلة بشأن سيارات التوثيق المتنقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

فيديو

والدها كشف حقيقة مصرعها.. شاني لوك أول ضحية اختُطفت خلال هجمات حماس

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ