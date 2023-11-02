فى المرتبة 301-400 عالميا.. جامعة بورسعيد ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية 2023

ظهرت نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، وشملت ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم.

يشمل هذا التصنيف خمسة تخصصات علمية أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.

وظهرت جامعة بورسعيد في تخصص العلوم الصيدلانية في المرتبة 301-400 على مستوى الجامعات العالمية، ويأتي ذلك في سلسلة إنجازات الجامعة المتتالية في التصنيف الدولي.

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم أن ظهور جامعة بورسعيد لأول مرة ضمن هذا التصنيف الذي يعد من أهم التصنيفات العالمية هو إنجاز للجامعة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الجامعة نحو الاهتمام بالبحث العلمي ضمن أولوياتها، بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل بناء جيل قادر على التنمية في جميع المجالات.

وأوضحت الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بالبحث العلمي والنشر الدولي، وتوفر جميع سبل الدعم للباحثين في إطار خطط بحثية تستهدف تدريب شباب الباحثين والنهوض بإمكاناتهم، بالإضافة إلى تحفيز الباحثين للنشر في المجلات الدولية ذات السمعة العالمية المرموقة.

يذكر أن تصنيف شنغهاي يضم كبرى مؤسسات التعليم العالي مُصنفة وفقاً لصيغة محددة تعتمد على عدة معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم، حيث يعتمد بالأساس على خمسة معايير رئيسية، وهي الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وكذلك عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.