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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في جنوب بورسعيد

أجهزة بورسعيد تزيل
أجهزة بورسعيد تزيل مخالفات وتعديات على الأراضي

شنت الأجهزة الأمنية و التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة برئاسة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد، استمرت على مدار يومين، حيث شارك في الحملة اللواء تامر السمري نائب مدير أمن بورسعيد،  و اللواء إبراهيم حمدي مساعد مدير الأمن،  و وقاد الاجهزة التنفيذية اثناء الحملة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب  والإدارات المختصة بحي الجنوب  .

بمساحة 1650 م أجهزة بورسعيد تزيل مخالفات وتعديات على أراضي زراعية

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جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  بمواصلة الحملات المكبرة لإزالة التعديات و المخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة ، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن منع التعديات على أملاك الدولة  ،  واسترداد الأراضي المملوكة للدولة لاستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

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وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية فى جمعية بورسعيد و جمعية 6 أكتوبر على مساحة 450 م .

كما أسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية على مساحة 1100 م في جمعية بورسعيد و جمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 و جمعية الزهور، على مساحة 1100 م وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

بمساحة 1650 م أجهزة بورسعيد تزيل مخالفات وتعديات على أراضي زراعية

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ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة،  وطالب الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد  محافظ بورسعيد أن  الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

بورسعيد ازالة المبانى المخالفة الدولة المصرية القيادة السياسية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أمن بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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