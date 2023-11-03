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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجمع الصناعات المغذية | محافظ بورسعيد يزف نبأ سارا لأبناء المدينة الباسلة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،  ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي،  في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا .

جاء ذلك بحضور المهندس عماد البرشه وكيل وزارة الاسكان،  والمهندسة زينب الجباس مدير ادارة المشروعات،  والشركات المنفذة للمشروع

 ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل و تكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، لافتا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

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كما أكد المحافظ على تواصل أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية ( ٣ يوليو)  بجنوب بورسعيد  لافتا أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

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