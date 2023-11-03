محافظ بورسعيد يوجه بالمتابعة الميدانية للمنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة مستجدات سير الأعمال في مبادرة تخفيض الأسعار المقام داخل بازار بورسعيد الجديد، مطمئنا على توافر السلع الغذائية من الأرز وزيت الطعام بكميات تلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد إقبال المواطنين على المعرض لشراء سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من الجهات المختصة.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات سير الأعمال بمبادرة تخفيض الأسعار WhatsApp Image 2023-11-02 at 2.07.18 PM WhatsApp Image 2023-11-02 at 2.07.19 PM WhatsApp Image 2023-11-02 at 2.07.20 PM (1) WhatsApp Image 2023-11-02 at 2.07.20 PM

واستعرض محافظ بورسعيد، سير الأعمال في المنافذ ( السيارات) المتحركة، التي أقامتها محافظة بورسعيد أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد، للتيسير على المواطنين و فتح منافذ متعددة لبيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق .

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية، بالمرور والمتابعة الميدانية لانتظام العمل داخل مهرجان تخفيض الأسعار بالبازار الجديد، و بالمنافذ المتحركة، و التنسيق المتواصل مع المصانع لتوفير كميات تلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بصفة مستمرة.

ويبلغ سعر عبوة الأرز 10 ك 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت 1 ك 45 جنيها، وسعر الأرز 1 ك 21 جنيها، وكيلو اللحوم البلدي بـ 220 جنيها.