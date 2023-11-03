الغضبان: منطقة بورسعيد الصناعية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطورا غير مسبوق

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المبنى الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل داخله والوقوف على تطورات العمل داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

و حرص محافظ بورسعيد، على لقاء عدد من العاملين بالمبنى الإداري، للوقوف على مستجدات العمل ،

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المنطقة الصناعية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطورا غير مسبوق خاصة مع دخول كيانات صناعية عملاقة ساهمت في رفع اسم مصر عاليا في مختلف البلدان، ولعبت دور مهم فى دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة معدلات التصدير والإنتاج، وخلق الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، وذلك تماشيا مع خطط التنمية والتطوير على أرض بورسعيد.