عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: منطقة بورسعيد الصناعية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطورا غير مسبوق

الغضبان منطقة بورسعيد
الغضبان منطقة بورسعيد الصناعية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المبنى الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل داخله والوقوف على تطورات العمل داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه  اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

و حرص محافظ بورسعيد، على لقاء عدد من العاملين بالمبنى الإداري، للوقوف على مستجدات العمل ،

محافظ بورسعيد يوجه بالمتابعة الميدانية للمنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ بورسعيد يشدد على ترشيد استهلاك الوقود بالمعدات والآلات الحكومية بنسبة 50%

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المنطقة الصناعية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطورا غير مسبوق خاصة مع دخول كيانات صناعية عملاقة ساهمت في رفع اسم مصر عاليا في مختلف البلدان، ولعبت دور مهم فى دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة معدلات التصدير والإنتاج، وخلق الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، وذلك تماشيا مع خطط التنمية والتطوير على أرض بورسعيد.

بورسعيد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد المنطقة الصناعية دعم الاقتصاد المصري محافظ بورسعيد معدلات التصدير منطقة بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور غير متوقّع من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام زد

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

اِعرف مين المقصود | الزمالك يدرس قرارًا صادمًا بعد الخسارة من زد

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يوجه بالمتابعة الميدانية للمنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

بمساحة 400 متر.. إزالة 3 تعديات على أملاك الدولةفي بور سعيدI صور

محافظ بورسعيد يشدد على ترشيد استهلاك الوقود بالمعدات والآلات الحكومية بنسبة 50%

مجمع الصناعات المغذية | محافظ بورسعيد يزف نبأ سارا لأبناء المدينة الباسلة

بدء أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن طريق بورسعيد المنزلة

فى المرتبة 301-400 عالميا.. جامعة بورسعيد ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية 2023

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة سهل الحسينية

ترشيحاتنا

عقدة صن داونز.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي

ذكر لتفريج الهم وتيسير الأمور.. أدركه بـ 5 كلمات قبل الشروق

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

إصابة مارك زوكربيرج بـ الرباط الصليبي.. صور

لو رخصتك ضاعت.. خطوات سريعة لاستخراج بدل فاقد أونلاين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

بجسم ممشوق بعد الولادة.. دينا داش تثير الجدل فى حفل خطوبة شقيقها

خد بالك.. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله| تفاصيل كاملة

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

فيديو

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

هدد أمريكا ووصف إسرائيل بالغباء.. أبرز تصريحات حسن نصر الله

البنزين من بينها.. قرارات حكومية مهمة في شهر نوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ