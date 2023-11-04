قبل بيعه بالسوق السوداء.. تموين بورسعيد تداهم مخبز استولى على دقيق مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد حملة مكبرة بناء على تعليمات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد لضبط الأسواق ومراقبة المخابز



وتمكنت الحملة التى قادها المهندس خالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة تحت إشراف محمد عوض وكيل وزارة التموين فى بورسعيد من ضبط كمية تقدر ب 250 كجم - 1/4طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 87% من داخل أحد المخابز البلدية المدعمة

كان صاحب المخبز فى بورسعيد بتجميع حصة من الدقيق لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والإستيلاء على الدعم دون وجه حق



تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات



كما تم تحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و10 محاضر شهادات صحية بالإضافة الى 4 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى و 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار بوتاجاز

