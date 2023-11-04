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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعه بالسوق السوداء.. تموين بورسعيد تداهم مخبز استولى على دقيق مدعم

قبل بيعه لحسابه الخاص
قبل بيعه لحسابه الخاص بالسوق السوداء تموين بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد حملة مكبرة بناء على تعليمات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد لضبط الأسواق ومراقبة المخابز 
 

وتمكنت الحملة التى قادها المهندس خالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة تحت إشراف محمد عوض وكيل وزارة التموين فى بورسعيد من ضبط كمية تقدر ب  250 كجم - 1/4طن  دقيق بلدى مدعم إستخراج 87% من داخل أحد المخابز البلدية المدعمة  

كان صاحب المخبز فى بورسعيد بتجميع حصة من الدقيق لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والإستيلاء على الدعم دون وجه حق 
 

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات
 

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 كما تم تحرير  12 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و10 محاضر شهادات صحية بالإضافة الى 4 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى و 3  محاضر عدم إعلان عن أسعار بوتاجاز 
 

بورسعيد الاستيلاء على الدعم التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تموين بورسعيد شهادات صحية عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مديرية التموين والتجارة الداخلية

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