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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب وصولهم مستشفى الرمد.. محافظ بورسعيد يزور مصابي خان يونس| شاهد

عقب وصولهم مستشفى
عقب وصولهم مستشفى الرمد محافظ بورسعيد يزور مصابي خان يونس

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددا من المصابين القادمين من مدينة خان يونس الفلس،،طينية، خلال تلقيهم العلاج والرعاية الطبية بمستشفى الرمد التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية.

رافقة خلال الزيارة الدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة.

عقب وصولهم مستشفي الرمد محافظ بورسعيد يزور مصابي خان يونس

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وحرص محافظ بورسعيد على الاطمئنان علي صحة مصابي غزة، وتقديم الخدمة الطبية والصحية لهم على أعلى مستوى.

ووجه الأطقم الطبية بمستشفى الرمد، بتوفير كامل الدعم الصحي للجرحي والمرضى من أشقائنا الفلس،،طنيين لحين تماثلهم الشفاء، منوها لمتابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية لهم.

وشدد محافظ بورسعيد علي أن يتم تقديم ما يلزمهم من خدمات، وأن يُكلف بالأمر فرق على أعلى مستوى، وأن يجري عمل الفحوصات والأشعة والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات، بالشكل الذي يضمن سرعة الشفاء.

وأكد محافظ بورسعيد أن مستشفى الرمد استقبل الحالات قبل ساعات، وتم تقديم الخدمات الصحية لهم بفرق طبية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى استمرار تقديم الخدمات، مؤكدا أن هناك جاهزية بمستشفيات بورسعيد لاستقبال أي حالات في حالة التنسيق لذلك.

وقال إن هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلس،،،طينية، والتي لن تدخر جهدا ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غ،،زة، وامتداداً للجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وخلال لقائه، تحدث محافظ بورسعيد مع المصابين من أبناء غ،،،زة، مؤكدا تقديم كامل الدعم لهم، داعيا الله أن ينصر الإخوة الفلس،،،طينيين ضد هذا العدوان الغاشم.

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