محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع إنشاء مجمع صناعات "3 يوليو"

وجه محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، بالإسراع في معدلات عمل إنشاء مجمع الصناعات الثالث (3 يوليو) بجنوب بورسعيد؛ ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها أرض بورسعيد مؤخرًا؛ لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الذي يوفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.



وأكد الغضبان - في بيان صحفي، مساء اليوم/الاثنين/ - تواصل أعمال إنشاء المجمع الذي يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عددًا من الأنشطة منها (مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية) بإجمالي 72 مصنعًا بحد أقصى طبقًا لمساحة المصنع الواحد، حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي (180 - 360 - 540 - 720 - 900 - 1080 - 1260 - 1440 - 1620 -1725) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.