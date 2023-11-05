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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقتصادية قناة السويس: تصدير ملح وصودا كاوية بموانئ المنطقة

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس تصدير ملح وصودا كاوية بموانئ المنطقة

أعلنت اقتصادية قناة السويس بموانئ القطاع الشمالى ، استمرار شحن الملح  والصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة .

واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قناة السويس السفينة BR BROTHER القادمة من تركيا لشحن 10 آلاف طن من الملح  والتصدير إلى مونتينجرو .

كما انتهى ميناء شرق بورسعيد من شحن السفينة RAYES القادمة من قبرص وذلك لشحن 5 آلاف طن ملح إلى رومانيا.

كما شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة CHEMICAL VOYAGER لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة NEPTUN القادمة من اليونان ، وذلك لتفريغ 4200 طن رخام وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

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وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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