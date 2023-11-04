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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منصور بكرى سكرتيرا مساعدا لمحافظ بورسعيد ولمياء الجيار رئيسا للمناخ

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا، اليوم السبت، بتكليف الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ الحالى بالعمل سكرتير مساعدا لمحافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة.

وتضمن قرار محافظ بورسعيد رقم "712" لسنة 2023 تكليف منصور فوزي السيد منصور بكري، بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف قيادات الإدارة المحلية، بالعمل سكرتير  مساعد محافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة.

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كما تضمن القرار ندب لمياء عادل محمد انيس الجيار، للعمل رئيسا لحي المناخ بصفة مؤقتة، خلفًا لـ"منصور بكري" وذلك لحين شغل الوظيفة، طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

قرار تكليف بكرى سكرتير مساعد لمحافظ بورسعيد

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جاء قرار محافظ بورسعيد لتسكين منصب السكرتير العام المساعد والذي يخلوا ببلوغ عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد الحالى لسن التقاعد.

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