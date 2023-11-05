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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كميات كبيرة من اللانشون والجبن الكرة والشيدر الفاسدة بأحد محال بورسعيد

ضبط كميات كبيرة من
ضبط كميات كبيرة من اللانشون والجبن الكرة والشيدر الفاسدة

واصل رجالة الرقابة التجارية بإدارة تموين غرب التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، جهودهم المستدامة لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين بتوجيهات مستمرة من محمد عوض، مدير عام مديرية التموين.

ونجحت حملة مكبرة لرجال الرقابة بقطاع تموين غرب بورسعيد فى ضبط 17 قالبا من اللانشون منتهى الصلاحية وفى حالة تعفن وتنبعث منه روائح كريهة، زنة القالب 5 كجم، بإجمالى 85 كجم. 

كما تمكنت حملة رقابة بورسعيد التجارية من ضبط 15 قالب جبن شيدر وجبن كرة منتهى الصلاحية،  وذلك داخل أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور بمحافظة بورسعيد، مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحررت المحاضر بالوقائع، والعرض على نيابة بورسعيد العامة للتحقيق.

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