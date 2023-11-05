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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية

استمرار أعمال تطوير
استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد ضمن خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

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وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى العمل حالياً في تطوير شارع الحرية بداية من شارع الجمهورية وصولاً حتى شارع ٢٣ يوليو بطول ٤٠٠ م،  بينما تتمثل المرحلة الثانية في  تطوير  بداية شارع الجامعة "شارع ١٢" حتى شارع ٢٣ يوليو،  مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الأسفلت للوصلة من شارع ٢٣ يوليو وصولا حتى شارع الجمهورية .

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد

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IMG-20231105-WA0008
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وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل توسعة الطريق،  وزيادة معدلات الإضاءة،  وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية ، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب على أحدث طراز ،  و عمل بالوعات للأمطار،  فضلاً عن الواجهة الحضارية، ضمن أعمال التنمية التي جرت بالمدينة في كافة القطاعات .

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي .

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