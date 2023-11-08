تنفيذ 3 حالات تعد بجمعيتي قبلي ناصر والإخلاص بجنوب بورسعيد| صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة.

هذا وواصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية و الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب .

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣ حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية بجمعيتي قبلي ناصر والاخلاص بمساحة ٥٠٤٠م بجنوب بورسعيد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

بورسعيد تواصل الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة IMG-20231108-WA0016 IMG-20231108-WA0018 IMG-20231108-WA0015 IMG-20231108-WA0014 IMG-20231108-WA0017 IMG-20231108-WA0011 IMG-20231108-WA0013 IMG-20231108-WA0010 IMG-20231108-WA0012

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.