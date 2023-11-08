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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 3 حالات تعد بجمعيتي قبلي ناصر والإخلاص بجنوب بورسعيد| صور

بورسعيد تواصل الحملات
بورسعيد تواصل الحملات المكبرة لإزالة التعديات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة. 

هذا وواصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد  حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ،  بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية  و الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب . 

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وأسفرت الحملة عن إزالة ٣ حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية بجمعيتي قبلي ناصر والاخلاص بمساحة  ٥٠٤٠م بجنوب بورسعيد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

بورسعيد تواصل الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة

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وأكد  محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة  ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.  وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

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