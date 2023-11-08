1800سائح أجنبي يطالبون بوقف العدوان على غزة عقب وصولهم بورسعيد على قارب السلام

طالب ١٨٠٠ سائح أجنبي عقب وصولهم بورسعيد على قارب السلام الياباني بوقف العدوان على غزة والدعوة للسلام، وبحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين.

ونظم السائحون وقفة في ساحة سلام مصر بالقرب من الميناء السياحي رفعوا خلالها لافتات رافضين خلالها العدوان على غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات وقتل الأبرياء، وذلك وسط حالة من الرفض والحزن لما يحدث في الشعب الفلسطيني.

ونظم المشاركون من السائحين مؤتمرا أعلنوا خلاله باللغتين العربية والأجنبية موقف العالم الإنساني مما يحدث في قطاع غزة، ورددوا عبارات: لا لقتل الفلسطينيين، لا لقتل المدنيين، أوقفوا القتل في غزة، لا لاستهداف المستشفيات، لا لقتل الصحفيين.

ورفض خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين ما يحدث من جرائم في حق الشعب الفلسطيني والمدنيين والأطفال وما يجري من استهداف للمستشفيات وقتل المصابين، وكذلك رفض استهداف الصحفيين، وأكد أن الدقائق المعدودة التي تحدث فيها شهدت مقتل 6 أشخاص من بينهم أطفال، وأوضح أن هناك 1000 صحفي مستهدفون في قطاع غزة، وأن هناك 48 صحفيا قتلوا وآخرون تم اعتقالهم.

شارك خالد البلشي، نقيب الصحفيين فى مؤتمر منظمة "قارب السلام" اليابانية للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية الوحشية على الشعب الفلسطينى فى غزة.

أقيم المؤتمر ، فى ساحة مصر أمام ميناء مدينة بورسعيد الباسلة فور وصول قارب السلام للمطالبة بوقف الوحشية ضد فلسطين.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أنه كان حريصا علي المشاركة، وذلك منذ علمه بوصول القارب، للتأكيد علي أن ما يحدث في غزة هو قتل جماعي للمدنيين مخالفا القوانين الدولية، ولابد من وقفة فورا وعودة الأمان للشعب الفلسطيني.

وكانت المنظمة حركت قاربها للمرور حول العالم للمطالبة بوقف الحرب الوحشية ضد فلسطين، و"قارب السلام" هى منظمة غير حكومية دولية مقرها اليابان تعمل على تعزيز السلام، وحقوق الإنسان، والاستدامة، تأسست عام 1983م، وتتمتع بمركز استشارى خاص لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة (UN).

تنفذ سفينة السلام أنشطتها الرئيسية من خلال سفينة ركاب تجوب العالم من خلال العمل بالشراكة مع حملة عمل أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تعمل أنشطة مؤسسة "قارب السلام" على متن السفينة وفى الميناء على تمكين المشاركين، وتعزيز القدرة المحلية على الاستدامة، وبناء التعاون بين الناس خارج الحدود، وتمزج رحلاتها وفقًا لنموذج الأعمال الاجتماعية، بين السياحة المستدامة، والتعلم مدى الحياة، وأنشطة الصداقة مع البرامج التعليمية والمشاريع التعاونية والدعوة.

ومنظمة "Peace Boat" عضو فى الشبكات التالية: الشراكة العالمية لمنع الصراعات المسلحة (GPPAC)، الأمانة الإقليمية لشمال شرق آسيا، الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، المجموعة التوجيهية الدولية، مكتب السلام الدولى، الحملة اليابانية لحظر الألغام الأرضية، مبادرة المناخ اليابانية، قوة السلام اللاعنفية.

ونظمت الرحلة الأولى لـ"قارب السلام" فى عام 1983م من قبل مجموعة من طلاب الجامعات اليابانية كرد فعل إبداعى على الرقابة الحكومية فيما يتعلق بالعدوان العسكرى اليابانى السابق فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. استأجروا سفينة لزيارة البلدان المجاورة بهدف التعرف بشكل مباشر على الحرب من أولئك، الذين جربوها وبدء التبادل بين الناس.

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