ضمن مبادرة محافظة بورسعيد حدائق بلا أسوار| الغضبان يتفقد حديقة الكروان

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أعمال تطوير حديقة الكروان بمنطقة الجوهرة بحي الزهور، لمتابعة أخر تطورات العمل بها ، ويأتي ذلك استكمالا لما شهدته محافظة بورسعيد من تطوير و رفع كفاءة الحدائق و الميادين العامة ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التي تم تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة عامة و إظهار الشكل الجمالي والحضاري للمدينة الباسلة. رافقه خلالها الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والمهندسة زينب الجباس مديرة المشروعات والجهات المنفذة للمشروعات .
وأشار المحافظ، أن أعمال تطوير حديقة الكروان تشمل ازالة الاسوار واعادة تقسيم الاحواض لإضافة نباتات واشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها ، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير
ووجه محافظ بورسعيد بعمل تطوير شامل للمنطقة المحيطة بالحديقة وزيادة المسطحات الخضراء وتنميطها بشكل حضاري وجمالي لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي والحضاري ،خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا موجها بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير في أقرب وقت .