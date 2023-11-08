محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير شارع الحراسات | صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار اعمال تطوير ورفع كفاء وتطوير شارع الحراسات الذي يقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب والإشراف من جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد.

يأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة ، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية .

محافظ بورسعيد: استمرار اعمال تطوير شارع الحراسات IMG-20231108-WA0080 IMG-20231108-WA0082 IMG-20231108-WA0081 IMG-20231108-WA0083

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .