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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم بورسعيد تجري اختبارات الإناث بفرعي حفظ القرآن الكريم لمسابقتها الدولية| تفاصيل

اليوم بفرعى حفظ القرآن
اليوم بفرعى حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة والحفظ

 انطلقت تحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فاعليات المسابقة المحلية المؤهلة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، وذلك بحضور لجنة تحكيم مكونة من: الدكتور أحمد عبده، والدكتور محمد العشى، والدكتور حسام صقر، والشيخ محمد رشاد زغلول شيخ الجامع الأزهر.

اليوم بفرعى حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة والحفظ بتفسير بورسعيد تجرى اختبارات

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وشارك في المسابقة المحلية أمس الثلاثاء، 83 متسابقا من الناجحين في المرحلتين السابقتين من التصفيات الـ أون لاين، وتم اختبارهم أمام لجنة التحكيم في: الصوت الحسن في القرآن الكريم، والابتهال الديني للكبار، والإبتهال الديني للأطفال، وقامت لجنة التحكيم بالتقييم طبقا للمعايير الدولية.

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وشهدت فاعليات المسابقة المحلية أداء متميزا من المتقدمين للمسابقة، والذين أبدعوا في قراءة وترتيل وتجويد القرآن الكريم، كما أبدع المنشدون في مدح النبي صلي الله عليه وسلم، وكانت مفاجأة فاعليات اليوم الأول للمسابقة هم الصغار والذين أبدعوا في الإنشاد رغم أن أعمارهم بين الـ 6 والـ 12 عام.

 

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني كان قد تقدم لها من داخل جمهورية مصر العربية 1370 متسابقا ومتسابقة، في فروع المسابقة الأربع، وقد تمت تصفيتهم تصفية أولى إلى 820 متسابقا، وثم تصفية ثانية ووقع الاختيار فيها على 252  متسابق ومتسابقة.

 

وتجري اللجنة اليوم الأربعاء اختبار للإناث فقط للفرعين الأول والجزء الأول من الفرع الرابع، وذلك في حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا وتفسير جزء عم للأطفال، وتجري اللجنة يوم الخميس اختبارًا للذكور فقط للفرعين الأول والجزء الأول من الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، حفظ القرآن الكريم كاملًا وتفسير جزء عم للأطفال.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تقام في دورتها السابعة في العام، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف كامل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا المنظمة، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.

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