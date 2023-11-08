وكيل صحة بورسعيد: يجب التأكد من رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة| صور

تفقد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، سير العمل بمكتب صحة بورسعيد أول، ضمن جولاته التي بدأها منذ توليه العمل خلفا للدكتور أحمد أبو هاشم، الذي تولى العمل وكيلا لوزارة الصحة بسوهاج.

وخلال جولة وكيل صحة بورسعيد التفقدية؛ تم التأكد من انتظام سير العمل وتوافر كافة مستلزمات التشغيل والطعوم، وكذلك متابعة تواريخ الصلاحيات وطرق تخزين الطعوم والأمصال.

واستمع وكيل صحة بورسعيد، لبعض المترددين على مكتب الصحة؛ للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وشدد وكيل وزارة الصحة في بورسعيد، على حسن استقبال ومعاملة المواطنين أثناء ترددهم على المكتب، والتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة.

وكيل وزارة الصحة ببورسعيد يتفقد سير العمل بمكتب صحة اول FB_IMG_1699430081926 FB_IMG_1699430079979 FB_IMG_1699430077963 FB_IMG_1699430075840 FB_IMG_1699430073736 FB_IMG_1699430071719

جدير بالذكر أن مكتب صحة بورسعيد أول، هو مكتب الصحة المختار للعمل على مدار الساعة بمحافظة بورسعيد؛ لتقديم كافة خدمات التطعيمات، وكذلك خدمة إصدار شهادات تطعيم فيروس كورونا المميكنة الذكية QR code، فضلا عن تسجيل حالات المواليد والوفيات.