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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مدير عام تعليم بورسعيد العام يستقبل خريجي مبادرة الرئيس "1000 مدير مدرسة"

مدير عام تعليم بورسعيد
مدير عام تعليم بورسعيد العام يستقبل خريجي مبادرة الرئيس

استقبل محمود بدوي مدير عام التعليم العام، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونائبا عن الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم اليوم، معلمي بورسعيد خريجي مبادرة الرئيس ١٠٠٠ مدير مدرسة للتغيير المنشود في الإدارات المدرسية والارتقاء بها.

 

ورحب مدير عام التعليم العام فى محافظة بورسعيد بالحضور لافتا إلى أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، مشيرا إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة ويجب دعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

 

ووجه مدير عام التعليم العام فى بورسعيد بتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها لخريجي المبادرة الرئاسية لنقل خبراتهم لأقرانهم في مدارس المحافظة وعددهم 6 معلمين وهم الأساتذة عبير اليمني الجوهري ومحمد محمد الكحكي وولاء عبد الله ورضا الجبالي وهبة القطان ورانيا حامد.

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وأكد مدير عام التعليم العام بمحافظة بورسعيد أن خريجي المبادرة سيقومون بتطبيق نظام المعايشة بمدارس المحافظة من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية إلى جانب المدارس الرسمية لغات والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

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