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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإنشاء مركز خدمات مصر| محافظ بورسعيد يبحث آلية التنفيذ مع وفد التخطيط

محافظ بورسعيد مع
محافظ بورسعيد مع وفد وزارة التخطيط

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا ، مع وفد ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث انشاء مركز خدمات مصر التي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد ومن شباك واحد ، جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الحفيظ ، واللواء محمود دياب.

واكد محافظ بورسعيد أن تنفيذ مشروع مركز خدمات مصر يهدف الي تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد ، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المُستدامة.

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وخلال اجتماع محافظ بورسعيد مع الوفد تم عرض تجربة إنشاء مركز خدمات مصر بعدد من المحافظات  والتى تهدف لتقديم الخدمات الحكومية فى مكان واحد ومن شباك واحد ،فى إطار تكليفات القيادة السياسية على التوسع فى إنشاء مركز خدمات مصر فى جميع محافظات الجمهورية وتماشيا مع رؤية واستراتيجية مصر ومبادرة حياة كريمة التى تهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته وتنسيق الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية

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