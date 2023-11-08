إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بجمعية الخير جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة.

هذا وواصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ،

وأسفرت الحملة عن إزالة 2 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية بجمعية الخير الزراعية بمساحة 200م جنوب بورسعيد، التابعة لمديرية الزراعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة حالتي تعدي « مباني مخالفة على أراضي زراعية» بجمعية الخير الزراعية IMG-20231108-WA0088 IMG-20231108-WA0086 IMG-20231108-WA0087 IMG-20231108-WA0085 IMG-20231108-WA0084 IMG-20231108-WA0080 IMG-20231108-WA0082 IMG-20231108-WA0081

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.