خلال لقائه بوفد موريتاني.. الغضبان يظهر جهود وإنجازات مصر في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، وفدا من رجال الأعمال لدولة موريتانيا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة التي تدعم خطة التنمية ببورسعيد .

ورحب محافظ بورسعيد، برجال أعمال الوفد مؤكدا أن موريتانيا دولة لها إسهامات حضارية كبرى، وتربطها مع مصر علاقات متميزة فى كافة المجالات .

وأكد محافظ بورسعيد علي ان بورسعيد تعد واحدة من اهم مناطق الاستثمار في العالم بموقعها الاستراتيجي وأصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات .

وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كل المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد وخاصة شرق بورسعيد.