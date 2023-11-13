محافظ بورسعيد: مبادرة "حدائق بلا أسوار" تصل كل الأحياء

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن أعمال تطوير حديقة الكروان تشمل إزالة الأسوار وإعادة تقسيم الأحواض لإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.



جاء خلال أعمال تطوير الحديقة بمنطقة الجوهرة بحي الزهور ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار"، حيث أصبحت تضم أماكن جلوس ونافورات ولاند سكيب وزيادة المسطحات الخضراء على أعلى مستوى مما جعل مظهرها الجديد إضافة جديدة لأهالي حي الزهور لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرًا.



ولقيت مبادرة "حدائق بلا أسوار" وتطوير حديقة الكروان استحسان الأهالي لما وجدوه من شكل جمالي رائع واستمتاع أكبر بالمساحات الخضراء الموجودة التي تم وضعها داخل الحديقة.



تجدر الإشارة إلى أن قطار مبادرة "حدائق بلا أسوار" لم يتوقف في حي واحد فقط بل شملت كل أحياء بورسعيد ليصل حي الزهور، لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات جمهورية مصر العربية، وزيادة المساحات الخضراء ووجود الحدائق في كافة الأحياء والميادين، بعد تطبيق المبادرة.