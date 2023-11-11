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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الحراسات | صور

الغضبان يتفقد اعمال
الغضبان يتفقد اعمال تطوير شارع البحيرة بزهور بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات ،الذي تنفذه شركة المقاولون العرب تحت إشراف جهاز تعمير سيناء ومنطقة تعمير بورسعيد، ورافق المحافظ خلال الزيارة فوزي الوالي رئيس حي الزهور ، والجهات المنفذة للمشروعات.

يأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود

ضمن مبادرة محافظة بورسعيد حدائق بلا أسوار| الغضبان يتفقد حديقة الكروان

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن لانتظار السيارات و رفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف والتخطيط والإرشادات و العلامات المرورية .

الغضبان يتفقد اعمال تطوير شارع البحيرة بزهور بورسعيد

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لجميغ أحياء المحافظة .

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