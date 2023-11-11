محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال تطوير منطقة السيدة خديجة وإنشاء السوق الحضاري|صور

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة.

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال إنشاء سوق حضاري لخدمة منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها المنطقة حاليا.

رافقه خلال الجولة سمر الموافي، رئيس حي الضواحي، وعدد من الجهات التنفيذية والمقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال تطوير منطقة السيدة خديجة وانشاء السوق الحضاري IMG-20231111-WA0075 IMG-20231111-WA0067 IMG-20231111-WA0070 IMG-20231111-WA0066 IMG-20231111-WA0071 IMG-20231111-WA0069 IMG-20231111-WA0073 IMG-20231111-WA0074 IMG-20231111-WA0076 IMG-20231111-WA0072

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من إنشاء سوق خديجة الحضاري ليتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، وتكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير المنطقة وورصف الشوارع الداخلية بمنطقة خديجة، وإقامة المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، موجها الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت.