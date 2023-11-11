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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال تطوير منطقة السيدة خديجة وإنشاء السوق الحضاري|صور

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال تطوير منطقة السيدة خديجة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة. 

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الحراسات | صور

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال إنشاء سوق حضاري لخدمة منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها المنطقة حاليا.

رافقه خلال الجولة  سمر الموافي، رئيس حي الضواحي، وعدد من الجهات التنفيذية والمقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال تطوير منطقة السيدة خديجة وانشاء السوق الحضاري

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من إنشاء سوق خديجة الحضاري ليتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، وتكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير المنطقة وورصف الشوارع الداخلية بمنطقة خديجة، وإقامة المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، موجها الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت.

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