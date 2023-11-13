عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد تسلم خريجي مبادرة 1000 مدير مدرسة مستخرجات العمل| صور

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تسلم خريجي مبادرة الرئيس ١٠٠٠ مدير مدرسة

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد معلمي بورسعيد خريجي مبادرة الرئيس ١٠٠٠ مدير مدرسة للتغيير المنشود في الإدارات المدرسية والارتقاء بها.

 

ورحبت وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد بالحضور، لافتة إلى أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس.

 

وأشارت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة ويجب دعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

 

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد بتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها لخريجي المبادرة الرئاسية لنقل خبراتهم لأقرانهم في مدارس المحافظة وعددهم 6 معلمين.

 

وسلمت وكيل أول الوزارة لخريجي البرنامج الرئاسي فى بورسعيد على النحو التالي الأساتذة عبير اليمني الجوهري وتسلمت مستخرج عملها بمدرسة علم الدين ومحمد محمد الكحكي وتسلم مستخرجه بمدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين و وولاء عبد الله وتسلمت مستخرجها بمدرسة الخنساء الابتدائية ورضا الجبالي وتسلمت مستخرجها بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات وهبة القطان تسلمت مستخرجها بمدرسة مكة المكرمة الرسمية للغات ورانيا حامد تسلمت مستخرجها بمدرسة ناصر الإعدادية بنات. 

محافظ بورسعيد يوجه بتنفيذ أعمال الصيانة بالمدارس على أعلى درجة من الكفاءة

محافظ بورسعيد: مبادرة "حدائق بلا أسوار" تصل كل الأحياء

وأكدت وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد أن خريجي المبادرة سيقومون بتطبيق نظام المعايشة بمدارس المحافظة من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية إلى جانب المدارس الرسمية لغات والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس.

وكيل تعليم بورسعيد تسلم خريجي مبادرة الرئيس ١٠٠٠ مدير مدرسة مستخرجات العمل

IMG-20231113-WA0081
IMG-20231113-WA0081
IMG-20231113-WA0071
IMG-20231113-WA0071
IMG-20231113-WA0079
IMG-20231113-WA0079
IMG-20231113-WA0073
IMG-20231113-WA0073
IMG-20231113-WA0065
IMG-20231113-WA0065
IMG-20231113-WA0066
IMG-20231113-WA0066
IMG-20231113-WA0069
IMG-20231113-WA0069
IMG-20231113-WA0062
IMG-20231113-WA0062

وأشارت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

بورسعيد الابتدائية والاعدادية الإعدادية والثانوية التربية و التعليم المبادرة الرئاسية المدارس الرسمية لغات تعليم بورسعيد مدرسة بورسعيد الثانوية بنات وزارة التربية والتعليم وكيل تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

موضوعات متعلقة

قطار التطوير يصل منطقة "الأمين وكسري" بمناخ بورسعيد

حدائق بلا أسوار تصل كروان زهور بورسعيد

تصدير كلينكر وأسمنت أبيض بميناء شرق بورسعيد

محافظ بورسعيد يكرم المشروعات الفائزة والمشاركة في المبادرة الوطنية | صور

لإصدار التراخيص.. محافظ بورسعيد يوجه أصحاب المحال بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي الموحد

بمساحة 6000 م 2 جنوب بورسعيد.. إزالة حالتى تعد على أراضي زراعية

رئيس حي الضواحي بـ بورسعيد تعاين مبنى نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم

محافظ بورسعيد: لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية بسهل الحسينية

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات الفلسطيني: انتهاء جميع كميات الوقود مع حلول يوم الخميس

الخارجية الأمريكية تشكر مصر على جهودها في إيصال المساعدات إلى غزة

وسائل إعلام عبرية تشكك في رواية جيش الاحتلال.. قتـ.لاهم قد يكونوا بالمئات

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 11240 شهيدا

البيت الأبيض يوجه رسالة مهمة لـ إسرائيل بشأن العدوان على غزة

الأونروا تطلق نداء عاجلا: 24 ساعة وينتهي كل شيء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود .. جنا عمرو دياب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

فيديو

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ