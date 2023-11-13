وكيل تعليم بورسعيد تسلم خريجي مبادرة 1000 مدير مدرسة مستخرجات العمل| صور

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد معلمي بورسعيد خريجي مبادرة الرئيس ١٠٠٠ مدير مدرسة للتغيير المنشود في الإدارات المدرسية والارتقاء بها.

ورحبت وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد بالحضور، لافتة إلى أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس.

وأشارت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة ويجب دعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد بتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها لخريجي المبادرة الرئاسية لنقل خبراتهم لأقرانهم في مدارس المحافظة وعددهم 6 معلمين.

وسلمت وكيل أول الوزارة لخريجي البرنامج الرئاسي فى بورسعيد على النحو التالي الأساتذة عبير اليمني الجوهري وتسلمت مستخرج عملها بمدرسة علم الدين ومحمد محمد الكحكي وتسلم مستخرجه بمدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين و وولاء عبد الله وتسلمت مستخرجها بمدرسة الخنساء الابتدائية ورضا الجبالي وتسلمت مستخرجها بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات وهبة القطان تسلمت مستخرجها بمدرسة مكة المكرمة الرسمية للغات ورانيا حامد تسلمت مستخرجها بمدرسة ناصر الإعدادية بنات.

وأكدت وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد أن خريجي المبادرة سيقومون بتطبيق نظام المعايشة بمدارس المحافظة من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية إلى جانب المدارس الرسمية لغات والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس.

وكيل تعليم بورسعيد تسلم خريجي مبادرة الرئيس ١٠٠٠ مدير مدرسة مستخرجات العمل IMG-20231113-WA0081 IMG-20231113-WA0071 IMG-20231113-WA0079 IMG-20231113-WA0073 IMG-20231113-WA0065 IMG-20231113-WA0066 IMG-20231113-WA0069 IMG-20231113-WA0062

وأشارت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.