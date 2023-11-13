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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعماُ لمنظومة الشكاوي بمناخ بورسعيد.. الجيار تواصل لقائها بالمواطنين في الشارع

دعماُ لمنظومة الشكاوي
دعماُ لمنظومة الشكاوي بمناخ بورسعيد الجيار تواصل لقاءها

واصلت لمياء الجيار رئيس حي المناخ  بمحافظة بورسعيد لقاءتها بعدد من المواطنين لبحث مشكلاتهم والوقوف علي حلول لها ، وذلك خلال جولاتها الميدانية لمتابعة الأعمال الدورية للادارات الخدمية بعدد من الشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي .

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و قد أوضحت "الجيار" أنها ستعمل جاهدة في إستمرار تفعيل الآلية المحكمة لمنظومة الشكاوي التي يتبعها الحي فى بورسعيد ، والتي تتمثل في اللقاءات المباشرة مع المواطنين خلال الجولات الميدانية اليومية بمناطق وشوارع الحي.

دعماُ لمنظومة الشكاوي بمناخ بورسعيد الجيار تواصل لقاءها بالمواطنين في الشارع

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كما تشمل تلقي الشكاوي المرسلة علي بوابة الشكاوي الحكومية ومتابعتها من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين سواء الرئيسي بديوان عام محافظة بورسعيد أو بديوان حي المناخ.

وتتجسد أيضا في الشكاوي المرسلة عبر رسائل الصفحة الرسمية لحي المناخ علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو من خلال التعليقات علي أخبار ومنشورات الحي علي ذات الصفحة.

كما تتضح من خلال إستقبال رئيس حي المناخ للمواطنين في مكتبها داخل ديوان عام الحي للاستماع لشكواهم وآرائهم ومقترحاتهم.

ومن جانبها أكدت رئيس حي المناخ أنه فور تلقي الشكاوي يتم التنسيق مع الإدارات المعنية بحلها وإتخاذ اللازم نحوها ومتابعتها حتي يتم الحل ، لا نقف عند ذلك بل يتم إستمرار متابعة الشكاوي حتي لا يتم تكرارها بعد ذلك.

بورسعيد التواصل الاجتماعي المركز التكنولوجي المناطق السكنية بوابة الشكاوى الحكومية محافظة بورسعيد موقع التواصل الاجتماعي

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