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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 8878 طن رخام وشحن 5200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

تفريغ 8878 طن رخام
تفريغ 8878 طن رخام وشحن 5200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعي

شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبل السفينة MOHAMMED S القادمة من تركيا لتفريغ 4912 طن رخام.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد  السفينة NEZHA القادمة من اليونان لتفريغ 3966 طن رخام، وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

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كما انتهى ميناء غرب بورسعيد من شحن  السفينة LEALE  القادمة من ميناء الإسكندرية لشحن 5200 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى فرنسا.

 

وفى هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

بورسعيد اقتصادية لقناة السويس الشحن والتفريغ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء غرب بورسعيد ميناء الإسكندرية

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