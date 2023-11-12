محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير منطقة بازار عباس التراثية| تفاصيل

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا مع أعضاء لجنة الحفاظ على التراث المعماري بالمحافظة.

وبحث المحافظ مع أعضاء اللجنة الآليات اللازمة للاستمرار في عمليات الحفاظ على المباني ذات التراث المعماري وتطوير منطقة بازار عباس التراثية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف المقدم، رئيس لجنة التراث المعماري، والدكتور محمد الغندور.

واستعرض محافظ بورسعيد، خطة تطوير منطقة بازار عباس التراثية، في إطار خطة الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية تماشيا مع التطور السياحي ببورسعيد، وخطة وآليات تنمية المناطق التراثية ببورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يدعم التطور السياحي.

وأكد أنه يتم تقديم الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الأثرية داخل بورسعيد، مشيرا إلى أن محافظ بورسعيد تمتلك طرازا معماريا فريدا.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى سحر قوطة لقيامها بالحفاظ على المبنى التراثي الخاص بها، وإعادة ترميم المبنى بدلاً من الإزالة باعتباره تراثا، والاحتفاظ بالشكل التاريخي للمبنى.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء في أعمال تطوير منطقة بازار عباس التراثية، موجها جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم جميع التسهيلات والدعم للجنة حتى تتمكن من أداء دورها، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية، والاستفادة منها سياحيا.

وأكد أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من جميع أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرا، فضلا عن السياحة الداخلية التي شهدت ازدهارا غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة.