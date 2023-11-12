تقديرا لذوي الهمم.. محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة نادى التثقيف الفكري

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عقد اجتماعا ، وذلك لمناقشة تطوير ورفع كفاءة نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم التابع للشباب والرياضة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للاعبي النادي من ذوي الاحتياجات الخاصة ،جاء ذلك بحضور الأستاذة سمر الموافي رئيس حي الضواحي ،مدير التضامن الاجتماعي جمال زين الدين ومسئولي النادي.

وأشار محافظ بورسعيد الي أهمية توفير سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن هناك العديد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم يشاركون في الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة، فضلا عن النماذج الرياضية المشرفة التي تحصل على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية والعالمية ،وهذا أقل شيء يتم تقديمه لأبطالنا الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر وبورسعيد عاليًا في جميع المحافل والبطولات الدولية التي يشاركون فيها.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير النادي على أعلى درجة عالية من الكفاءة، وتزويده بأحدث الأجهزة ، حرصًا على توفير جميع سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.