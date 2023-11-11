ندم ولا دموع تماسيح.. أول ظهور للمتهم بإنهاء حياة شقيقته أمام مسجد في بورسعيد

ظهر محمد نبيل، لشاب المتهم بقتل شقيقته فريدة أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، ممسكا منديل ويبكي، في أولى جلسات محاكمته داخل قفص الاتهام أمام محكمة جنايات بورسعيد ليقف الجميع أمام المشهد محاولين تفسيره مابين دموع الندم أم التماسيح.

وأكد هاني فوقي، محامي المتهم والموكل من قبل اشقاء والدته، على أن قاتل شقيقته هو ضحية المجتمع، فهو ليس عنيفا بطبعه، و لم يسبق له أن قام بعنف ضد آخرين ، و لكنه ضحية معاملة شقيقته و والده.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، أولى جلسات محاكمة المتهم.