إجراء القرعة العلنية النهائية لمشروع الأمل ببورسعيد لعدد 48 وحدة متبقية|صور

أعلن عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لـ محافظة بورسعيد، عن الانتهاء من إجراء القرعة السابعة و النهائية لمشروع الأمل لعدد 48 وحدة من إجمالي 256 بعد تقدم الٱلاف من أبناء بورسعيد للمشروع ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مراجعة المستندات والأوراق المقدمة من الشباب المستحقين للمشروع و ممن ينطبق عليهم شروط التمويل العقاري الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية.

لعدد 48 وحدة سكنية متبقية بورسعيد تُجري القرعة العلنية النهائية لمشروع الأمل IMG-20231108-WA0032 IMG-20231108-WA0037 IMG-20231108-WA0036 IMG-20231108-WA0038 IMG-20231108-WA0034 IMG-20231108-WA0039 IMG-20231108-WA0035 IMG-20231108-WA0033 IMG-20231108-WA0022 IMG-20231108-WA0023

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أن محافظة بورسعيد أعلنت سابقًا عن طرح عدد 600 وحدة سكنية بمساكن النورس والأمل، لمن يرغب من أبناء المحافظة، علي أن تكون الأولوية لمن يرغب في الحصول على وحدات سكنية من متقدمي الإسكان التعاوني.

و تؤكد محافظة بورسعيد بأنها واصلت الإعلان عن المشروع ، لجميع الشباب مواليد بورسعيد اعتبارا من شهر أبريل 2022 ، وقد تقدم على الرابط الخاص بالتقديم على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عدد ( 3427)، حيث انطبقت الشروط على عدد (2439)، ولم تنطبق الشروط على عدد ( 988) من غير مواليد بورسعيد أو سبق حصولهم على وحدات سكنية ، وقامت محافظة بورسعيد بإجراء عدد 6 قرعة بإجمالي ١١٨ وحدة سكنية تم تسليمهم للمواطنين بالفعل.