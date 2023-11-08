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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء القرعة العلنية النهائية لمشروع الأمل ببورسعيد لعدد 48 وحدة متبقية|صور

لعدد 48 وحدة سكنية
لعدد 48 وحدة سكنية متبقية بورسعيد تُجري القرعة العلنية

أعلن  عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لـ محافظة بورسعيد، عن الانتهاء من إجراء القرعة السابعة و النهائية لمشروع الأمل لعدد 48  وحدة من إجمالي 256 بعد تقدم الٱلاف من أبناء بورسعيد للمشروع ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مراجعة المستندات والأوراق المقدمة من الشباب المستحقين للمشروع و ممن ينطبق عليهم شروط التمويل العقاري الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية.

لعدد 48 وحدة سكنية متبقية بورسعيد تُجري القرعة العلنية النهائية لمشروع الأمل

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وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أن محافظة بورسعيد أعلنت سابقًا عن طرح عدد 600 وحدة سكنية بمساكن النورس والأمل، لمن يرغب من أبناء المحافظة، علي أن تكون الأولوية لمن يرغب في الحصول على وحدات سكنية من متقدمي الإسكان التعاوني.

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و تؤكد محافظة بورسعيد  بأنها واصلت الإعلان عن المشروع ، لجميع الشباب مواليد بورسعيد اعتبارا من شهر أبريل 2022  ،  وقد تقدم على الرابط الخاص بالتقديم على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عدد ( 3427)،  حيث انطبقت الشروط على عدد (2439)،  ولم تنطبق الشروط على عدد ( 988) من غير مواليد بورسعيد أو سبق حصولهم على وحدات سكنية ،  وقامت محافظة بورسعيد بإجراء عدد 6 قرعة بإجمالي ١١٨ وحدة سكنية تم تسليمهم للمواطنين بالفعل.

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