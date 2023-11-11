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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء ساحة انتظار سيارات بجوار كوبري النصر| صور

بجوار كوبرى النصر
بجوار كوبرى النصر محافظ بورسعيد تفقد انشاء ساحة انتظار

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، سير العمل في إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجوار كوبري النصر بامتداد شارع عزمي والتي تستوعب اكثر من ٣٠ شاحنة ، وذلك لاستيعاب وتنظيم تواجد السيارات ومنع الازدحام بهذه المنطقة الحيوية، رافقه خلالها الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب والمهندسة هويدا شميس مدير منطقة تعمير بورسعيد وعددا من الجهات التنفيذية المسئولة عن المشروع.

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وأكد محافظ بورسعيد أن ساحة الانتظار الجديدة تم أنشاؤها بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الحيوية بالمنطقة ،لتحقيق السيولة المرورية والشكل الحضاري في المناطق التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين، كما استعرض معدلات العمل التي شهدتها الساحة حتى الآن .
 

بجوار كوبرى النصر محافظ بورسعيد تفقد انشاء ساحة انتظار السيارات

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة إنجاز الأعمال وتكثيف معدلات العمل وانهاء المشروع فى أقرب وقت نظرا لأهمية هذه المناطق الحيوية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين من أهالي بورسعيد لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات .

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