محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء ساحة انتظار سيارات بجوار كوبري النصر| صور

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، سير العمل في إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجوار كوبري النصر بامتداد شارع عزمي والتي تستوعب اكثر من ٣٠ شاحنة ، وذلك لاستيعاب وتنظيم تواجد السيارات ومنع الازدحام بهذه المنطقة الحيوية، رافقه خلالها الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب والمهندسة هويدا شميس مدير منطقة تعمير بورسعيد وعددا من الجهات التنفيذية المسئولة عن المشروع.

وأكد محافظ بورسعيد أن ساحة الانتظار الجديدة تم أنشاؤها بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الحيوية بالمنطقة ،لتحقيق السيولة المرورية والشكل الحضاري في المناطق التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين، كما استعرض معدلات العمل التي شهدتها الساحة حتى الآن .



بجوار كوبرى النصر محافظ بورسعيد تفقد انشاء ساحة انتظار السيارات IMG-20231111-WA0086 IMG-20231111-WA0084 IMG-20231111-WA0085 IMG-20231111-WA0083 IMG-20231111-WA0080 IMG-20231111-WA0078 IMG-20231111-WA0079 IMG-20231111-WA0077 IMG-20231111-WA0081 IMG-20231111-WA0082



ووجه محافظ بورسعيد بسرعة إنجاز الأعمال وتكثيف معدلات العمل وانهاء المشروع فى أقرب وقت نظرا لأهمية هذه المناطق الحيوية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين من أهالي بورسعيد لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات .