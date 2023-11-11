المحكمة تقرر عرض المتهم بقتل شقيقته فى بورسعيد على مستشفى الأمراض النفسية|تفاصيل

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، تأجيل قضية محاكمة المتهم بقتل شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد إلى اليوم الثاني من دور شهر يناير وعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية.

يأتي ذلك بعدما طالب دفاع المتهم بالكشف الطبي النفسي على المتهم لبيان الحالة النفسية وتأثيرها عليه.

كما طالب الدفاع في أولى جلسات المحاكمة، بسماع شهود الإثبات جميعا، واستدعاء والد المتهم للإدلاء بشهادته تفصيلا أمام المحكمة عما جرى له من تدمير لحالته النفسية والعقلية، وفحص تليفون المجني عليها.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.