عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتنفيذ أعمال الصيانة بالمدارس على أعلى درجة من الكفاءة

محافظ بورسعيد، عادل
محافظ بورسعيد، عادل الغضبان

وجه محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس على أعلى درجة من الكفاءة بما يوفر المناخ المناسب للطلاب ويساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا توفير الدعم الكامل لتطوير المدارس وتحقيق أفضل مستوى تعليمي للطلاب.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم/الاثنين/؛ لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بكل المراحل التعليمية بنطاق المحافظة، والتي تشمل أعمال دهان المدارس وصيانة المرافق والشكل الجمالي بالمدارس، ضمن خطة النهوض بالعملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بالمحافظة، حيث استمع المحافظ لمتطلبات الصيانة الشاملة التي تحتاجها كل مدرسة بكل المراحل التعليمية، ومنها مدرسة القناة الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية للبنين، ومدرسة السيدة زينب الاعدادية بنات،ومدرسة طارق بن زياد، مدرسة أبي عبيدة بن الجراح الابتدائية، مدرسة النور للمكفوفين.


حضر الاجتماع عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس حمودة بدر مدير الأبنية التعليمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية

ترشيحاتنا

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

التموين تطرح سبائك ذهب وفضة للتداول بالبورصة المصرية للسلع .. غداً

وزير الخارجية يتلقى اتصالا عاجلا من نظيرته الألمانية بشأن الأوضاع في غزة

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الشروط

بسبب أطفال فلسطين.. كندة علوش تهاجم الكيان الصهيوني

إسرائيل تكشف حقيقة نهاية العدوان علي قطاع غزة خلال 3 أسابيع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

تصميم جذاب.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة

فيديو

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ