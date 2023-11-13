محافظ بورسعيد يوجه بتنفيذ أعمال الصيانة بالمدارس على أعلى درجة من الكفاءة

وجه محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس على أعلى درجة من الكفاءة بما يوفر المناخ المناسب للطلاب ويساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا توفير الدعم الكامل لتطوير المدارس وتحقيق أفضل مستوى تعليمي للطلاب.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم/الاثنين/؛ لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بكل المراحل التعليمية بنطاق المحافظة، والتي تشمل أعمال دهان المدارس وصيانة المرافق والشكل الجمالي بالمدارس، ضمن خطة النهوض بالعملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بالمحافظة، حيث استمع المحافظ لمتطلبات الصيانة الشاملة التي تحتاجها كل مدرسة بكل المراحل التعليمية، ومنها مدرسة القناة الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية للبنين، ومدرسة السيدة زينب الاعدادية بنات،ومدرسة طارق بن زياد، مدرسة أبي عبيدة بن الجراح الابتدائية، مدرسة النور للمكفوفين.



حضر الاجتماع عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس حمودة بدر مدير الأبنية التعليمية.