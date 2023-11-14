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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: افتتاح مجمع الصناعات الثالث بالجنوب نهاية العام الحالي

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بالإضافة إلي اعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي ، وأعمال تطوير الطرق داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، والجهات المنفذة للمشروعات .

واستمع محافظ بورسعيد  لآخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لإنشاء مجمع الصناعات الثالث بجنوب بورسعيد، الذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المجمع في نهاية العام الحالي، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد ،موجها بتكثيف معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع .

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كما استعرض محافظ بورسعيد نسب ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، موجها بسرعة الانتهاء من مشروع  تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة و التي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، و إقامة أماكن جلوس للمواطنين ، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.

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