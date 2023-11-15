محافظ بورسعيد يوجه بتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لمنشآت القطاع الخاص الصحية

للحصول على الاعتماد والجودة..

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، خطة عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، و ذلك ضمن الخطوات التنفيذية لانضمام عدد من المستشفيات الخاصة ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة لمواطني بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام ، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ،ودكتور أحمد حسن نائب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ، ودكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد ، الدكتورة نسرين محمد التامين الصحي الشامل ومسئولي المستشفيات الخاصة .

وفي بداية الاجتماع، توجهت دكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد ،بالشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون والدعم المستمر لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد و قدمت شرحا توضيحيا حول آخر مستجدات الوضع الحالي من اعتماد المنشآت الصحية وما تم انجازه من أعمال الهيئة و خطة عمل الهيئة و تعاونها مع المحافظة و التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بانضمام المستشفيات الخاصة ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أوضحت انه تم اتخذ خطوات ثابتة نحو تقديم التيسيرات اللازمة التي تضمن سرعة حصول مستشفيات القطاع الخاص على الاعتماد والجودة لتكون مؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

للحصول على الاعتماد والجودة محافظ بورسعيد : يوجه بتوفير كافة الدعم والتيسيرات IMG-20231115-WA0058 IMG-20231115-WA0059 IMG-20231115-WA0060 IMG-20231115-WA0063 IMG-20231115-WA0065 IMG-20231115-WA0061 IMG-20231115-WA0062 IMG-20231115-WA0064

كما تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالشكر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد ،علي التعاون وتقديم كامل الدعم والتسهيلات المقدمة من جانب هيئة الاعتماد و الرقابة لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد لسرعة انضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

و أكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدا علي تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الامكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن هناك 7 مستشفيات خاصة سوف تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى وهما ( ال سليمان و العطاء والدليفراند والمعلمين وعمر بن الخطاب وافامينا بورفؤاد) ، مؤكدا على التنسيق بين كافة جهات التأمين الصحي الشامل للتعاون مع المستشفيات الخاصة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واكد محافظ بورسعيد أننا نهدف لتحقيق استمرارية وسلامة قطاع الصحة ببورسعيد و الذي يتحقق من خلال التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل و مستشفيات القطاع الخاص والتي تمثل نسبة كبيرة من منظومة الصحة ببورسعيد،