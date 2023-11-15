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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: افتتاح محطة صرف الحجاز لخدمة 35000 ألف نسمة بطول 28 كم

افتتاح محطة الحجاز
افتتاح محطة الحجاز

افتتح اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، محطة صرف صحي قرية الحجاز الفرعية بتكلفة 170 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى في جميع المناطق المحرومة.

وذلك في حضور النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والنائب رمضان إمام، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية من شركة مياه القناة ومحافظة الإسماعيلية.

وخلال الافتتاح، استمع محافظ الإسماعيلية لشرح تفصيلي عن المشروع من رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 170 مليون جنيه، لخدمة 35000  نسمة بمناطق عزبة آدم وأحمد عمرو عزبة عبد الرحيم القبلية وعزبة الكملي وعزبة موسى.

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وقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الهدف من إنشاء محطة صرف صحي قرية الحجاز هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في جميع القطاعات خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة.

وأشاد بجهود العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلى رأسهم اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة.

مياه القناة .. بتكلفة 170 مليون جنيه افتتاح محطة الحجاز الفرعية

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وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن عملية إنشاء محطة صرف صحي قرية الحجاز بطول شبكات 28 كيلو مترا، بإجمالي عدد سكان 35000 ألف نسمة، منها عزبة عبد الرحيم وأحمد عمر  القبلية عزبة الكملي عزبة موسى، وتتكون المحطة من البيارة وعنبر التشغيل والأوناش ومنظومة الطرق الماىي والمولد ومبنى المكتب والمخزن ومبنى الأمن.

وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى في جميع المناطق المحرومة، في إقليم محافظات القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد».

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