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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور المئات..مستقبل وطن بورسعيد ينظم مؤتمر دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

مؤتمر جماهيرى لمستقبل
مؤتمر جماهيرى لمستقبل وطن بورسعيد دعما للرئيس السيسي

نظم حزب مستقبل وطن - أمانة محافظة بورسعيد، مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بالمركز الثقافي الكائن في حي الشرق بالمحافظة، بحضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد.

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حضر المؤتمر اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وممثلي عن الكنيسة والأوقاف والأزهر الشريف، والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن : النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، حسن عمار، عضو مجلس النواب، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب في المحافظة.

ورحب النائب عادل اللمعي، بالحضور مؤكداً علي دعم الحزب لاستكمال المسيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموضحاً أنه شخصية ذو رؤية ثاقبة إن كانت في المشروعات التنموية والتي من بينها قناة السويس الجديدة، أو في التسليح للقوات المسلحة والحفاظ على أرض الوطن.

وأوضح الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة ستتظم مؤتمرات وفعاليات لزيادة الوعي السياسي والمشاركة الفعالة في جميع الاستحقاقات الانتخابية لاسيما الإنتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً علي أهمية استكمال التنمية والتطوير في جميع النواحي خاصة بالتعليم العالي.


وأوضح اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقاً، أنه لأول مرة يستطيع أن يعلن تأييده ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي كونه خارج الأجهزة التنفيذية في الدولة، فهذا الرجل بذل الجهد والعرق والاخلاص للحفاظ على أرض مصر وأن تبقى بلدنا محفوظة.

مؤتمر جماهيرى لمستقبل وطن بورسعيد دعما للرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية

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وأشار الأب بيمن صابر ممثل الكنيسة، إلى أننا لابد أن نتذكر الأيام الصعبة التي عشناها في 2013، وأنقذنا خلالها المشير عبدالفتاح السيسي، وقتها، وحمل روحه على يده لإنقاذ مصر.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن الصياد، ممثل الأوقاف، أن ديننا أوجب علينا المشاركة الفعالية والإيجابية والا نكون سلبيين، ولذلك لابد علينا جميعا أن نشارك في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

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