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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هيوصله لحبل المشنقة.. شهادة غير متوقعة من أب ضد ابنه في جريمة ببورسعيد

قاتل شقيقته فى بورسعيد
قاتل شقيقته فى بورسعيد

نفى نبيل السيد عثمان دحدح، والد فتاة بورسعيد المقتولة على يد شقيقها أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، ما جرى تداوله بشأن مرض ابنه النفسي.

وقال والد "فريدة" المتهم شقيقها "محمد" بقتلها، وذلك في أقواله أمام جهات التحقيق عند سؤاله إذا كان ابنه المتهم يعاني من ثمة أمراض نفسية أو عصبية؟: "لا كان سليم ومفهوش أي حاجة"، وعند سؤاله إذا كان يتعاطى ثمة مواد مخدرة قال:"لغاية لما سبني ومشى مكنش بيتعاطى حاجة لكن بعد كده معرفش".

وعن وجود خلافات سابقة بين ابنه المتهم وابنته المجني عليها قال:"لا مكنش بينهم أي خلافات ولا مشاكل خالص غير الاختلاف اللي حصل على خطيبها قبل ما يسيب البيت ويسافر، بس ده سبب تافه وميستدعيش اللي عمله".

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وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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