لتذليل أي عقبات.. رئيسة مناخ بورسعيد تتابع تطوير شارع كسرى| صور

تابعت ميدانياً لمياء الجيار رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد ،اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي يشهدها شارع كسري والتي ستمتد لتطال شارع ستالينجراد ، وذلك ضمن مبادرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع الكفاءة والتطوير الشامل للشوارع والمناطق السكنية.
وكانت قد قامت "الجيار" بشكل دوري يومي بتفقد الشارع يرافقها المهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل ببورسعيد والادارات المعنية بالحي ومنها إدارة الإشغالات والكهرباء ومشرفي العموم بالحي جميع المحال بالشارع لرفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات بطوله والمناطق المطلة عليه حتي لا تقف عائق أمام أعمال التطوير.
ومن جانبها أوضحت رئيس الحي أنه تم إزالة الجزيرة الوسطي بالشارع وسيتم إعادة إنشائها بشكل يناسب التخطيط لعروض الحارات بالشارع ، كما تجري التوسعات بالأرصفة الجانبية
وأشارت رئيس مناخ بورسعيد أنه كان بدأ التطوير من خلال أعمال الإحلال والتجديد بشبكة وخطوط المياه به خلال الفترة الماضية ، والتي سيتبعها أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة وإنشاء بالوعات وغرف للأمطار ، وعمل لاند اسكيب وتطوير شامل ورفع كفاءة للجزيرة الوسطي ،هذا بالإضافة إلي توسعة و فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين.
وتابعت رئيس مناخ بورسعيد أن الأعمال تشمل رفع كفاءة شبكة الكهرباء وعمل أعمدة ديكورية بطول الشارعين ، وتطوير الأرصفة علي الجانبين ، ويعقبها أعمال إعادة الشئ لأصله والرصف للطرق وكل ذلك ضمن الأعمال المتكاملة لتطوير المنطقة.
يأتي ذلك في ظل خطة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها مناطق وشوارع بمحافظة بورسعيد عامة وحي المناخ خاصة من رفع كفاءة وتجميل ورصف وأعمال تجديد بالمرافق من صرف صحي وكهرباء وغيرها.