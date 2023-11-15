لتذليل أي عقبات.. رئيسة مناخ بورسعيد تتابع تطوير شارع كسرى| صور

تابعت ميدانياً لمياء الجيار رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد ،اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي يشهدها شارع كسري والتي ستمتد لتطال شارع ستالينجراد ، وذلك ضمن مبادرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع الكفاءة والتطوير الشامل للشوارع والمناطق السكنية.

لتذليل أية عقبات متابعة ميدانية لرئيسة مناخ بورسعيد لشارع كسرى خلال التطوير |صور FB_IMG_1700043774277 FB_IMG_1700043767857 FB_IMG_1700043765007 FB_IMG_1700043760801 FB_IMG_1700043758528

وكانت قد قامت "الجيار" بشكل دوري يومي بتفقد الشارع يرافقها المهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل ببورسعيد والادارات المعنية بالحي ومنها إدارة الإشغالات والكهرباء ومشرفي العموم بالحي جميع المحال بالشارع لرفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات بطوله والمناطق المطلة عليه حتي لا تقف عائق أمام أعمال التطوير.

ومن جانبها أوضحت رئيس الحي أنه تم إزالة الجزيرة الوسطي بالشارع وسيتم إعادة إنشائها بشكل يناسب التخطيط لعروض الحارات بالشارع ، كما تجري التوسعات بالأرصفة الجانبية

لتذليل أية عقبات متابعة ميدانية لرئيسة مناخ بورسعيد لشارع كسرى خلال التطوير FB_IMG_1700043749534 FB_IMG_1700043747442 FB_IMG_1700043745315 FB_IMG_1700043740895 FB_IMG_1700043738849

وأشارت رئيس مناخ بورسعيد أنه كان بدأ التطوير من خلال أعمال الإحلال والتجديد بشبكة وخطوط المياه به خلال الفترة الماضية ، والتي سيتبعها أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة وإنشاء بالوعات وغرف للأمطار ، وعمل لاند اسكيب وتطوير شامل ورفع كفاءة للجزيرة الوسطي ،هذا بالإضافة إلي توسعة و فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين.

وتابعت رئيس مناخ بورسعيد أن الأعمال تشمل رفع كفاءة شبكة الكهرباء وعمل أعمدة ديكورية بطول الشارعين ، وتطوير الأرصفة علي الجانبين ، ويعقبها أعمال إعادة الشئ لأصله والرصف للطرق وكل ذلك ضمن الأعمال المتكاملة لتطوير المنطقة.

يأتي ذلك في ظل خطة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها مناطق وشوارع بمحافظة بورسعيد عامة وحي المناخ خاصة من رفع كفاءة وتجميل ورصف وأعمال تجديد بالمرافق من صرف صحي وكهرباء وغيرها.