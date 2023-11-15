محافظ بورسعيد: دور مجلس الأمومة مهم في احتواء الأطفال وتوفير رعاية كاملة لهم

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير أعمال اللجنة، وآخر التطورات في عدد من ملفات عمل لجان الأمومة والطفولة بالمحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الاحياء وأعضاء اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة ببورسعيد .
واستعرض محافظ بورسعيد مع مسؤولي وحدة الأمومة والطفولة بالمحافظة الإجراءات التنسيقية لتطوير منظومة عمل اللجان المشكلة لحماية الطفولة والأمومة.
وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور اللجان في احتواء الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم من خلال التنسيق بين الجهات القائمة على عمل لجان حماية الأمومة والطفولة بالمحافظة، وتوزيع المهام بالشكل الأمثل لضمان تحقيق مستوى أفضل لرعاية الأطفال.